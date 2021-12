O UOL Debate desta terça-feira, 25, a partir das 17h, reúne Luiza Helena Trajano, presidente do conselho administrativo do Magazine Luiza, José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, e João Batista Rodrigues Freitas, pai do João Alberto, morto por seguranças no Carrefour, para comentar a morte de George Floyd, que completa um ano. O assassinato de Floyd por policiais dos Estados Unidos desencadeou uma série de protestos no mundo que lutavam pela importância das vidas negras. O apresentador Diego Sarza é o mediador do debate.

Acompanhe:

Da Redação UOL Debate - 'Um ano após morte de George Floyd: o que mudou?'

adblock ativo