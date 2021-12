Universitário baiano desaparece na Espanha

A polícia espanhola realiza investigações para localizar um universitário baiano de 19 anos que desapareceu na noite do réveillon em uma festa na cidade de Zaragoza. Victor da Silva estava em um parque do Rio Ebro, que corta a cidade.

Victor nasceu na Bahia, mas quando criança, por volta dos 5 ou 6 anos foi para São Paulo e já mora na Espanha há 10 anos com a mãe, informou um familiar que prefere não se identificar.



Ele esteve pela última vez em Salvador, onde mora o pai e outros familiares, em junho de 2013, informou o familiar.

Ainda segundo o familiar, a polícia encontrou sangue no caminho entre o local da festa e a casa de Victor. Será feito um exame de DNA para comparar o sangue encontrado com o da mãe dele, que já voltou para Espanha, ela passou o réveillon em São Paulo.

O familiar disse também que a última pessoa que falou com Victor foi uma amiga por um aplicativo do celular por voltas das 8h da manhã do dia 1º. A garota já foi ouvida pela polícia. Por voltas das 12h o celular de Victor foi desligado.

A família ainda não conseguiu contato com as embaixadas brasileiras na Espanha, em Madri e Barcelona.

adblock ativo