Uma pessoa morre após ataque de foguetes em Cabul

Três foguetes disparados na manhã desta terça-feira atingiram Cabul e deixaram um morto e dois feridos, informou a polícia da capital afegã.

"As vítimas passavam no momento do ataque e foram atingidas por estilhaços provocados por um dos foguetes", afirmou à AFP Mohammad Ayub Salang, chefe de polícia da capital.

Outros dois foguetes não provocaram vítimas.

Um dos foguetes caiu próximo a um canal de televisão pashtun, segundo Mohammad Ayub Salang, enquanto o outro atingiu um bairro residencial do leste da cidade, informou o ministério do Interior.

Nenhum grupo insurgente reivindicou o ataque, mas as autoridades geralmente atribuem atos similares aos insurgentes talibãs.

