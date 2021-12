Uma pessoa é morta e outras seis são feridas após ataque no Canadá

Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas, neste sábado, 27, após ataque com faca em uma biblioteca pública de Vancouver, no Canadá. De acordo com a policia, o suspeito está detido. O ataque foi no início da tarde e testemunhas ajudaram os investigadores.

Temos seis vítimas que sofreram ferimentos e uma que infelizmente morreu”, disse o sargento Frank Jang, da Equipe de Investigação de Homicídios Integrados. Jang disse ainda que o suspeito tem ficha criminal.

"Meu coração está em North Vancouver esta noite", disse o primeiro-ministro Justin Trudeau no Twitter, e continuou: "Saibam que todos os canadenses estão mantendo vocês em nossos pensamentos e desejando uma rápida recuperação para os feridos."

