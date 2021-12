Uma a cada quatro funcionárias do Banco Mundial sofreram assédio sexual

Uma pesquisa interna realizada pelo Banco Mundial mostrou que 25% das funcionárias da instituição que participaram do levantamento afirmam terem sofrido assédio no trabalho. Do total de aproximadamente 25 mil funcionários da empresa (entre permanentes e temporários) e associados, pouco mais de 5 mil foram entrevistados.

No geral, 57% dos participantes eram mulheres, 40%, homens e 3% não se identificaram. Homens que responderam ao estudo também relataram casos: 4% deles foram assediados. A maioria dos funcionários da companhia trabalham em Washington, na sede do Banco Mundial, onde o número de queixas foi maior.

A iniciativa da empresa, realizada em março deste ano, tem ganhado notoriedade principalmente após a explosão do movimento #MeToo, que trouxe à tona uma série denúncias de assédio sexual nos Estados Unidos.

Os pesquisadores categorizaram assédio como "avanço indesejado, pedidos de favores sexuais" ou qualquer outra ação de natureza sexual que interfira com o trabalho ou crie um ambiente intimidador. O estudo mostrou que 82% dos assédios foram praticados por funcionários do grupo, 11% por clientes e 4% por prestadores de serviço.

“O assédio sexual apenas passou a ser crime no Brasil em 2001, com a modificação do Código Penal pela Lei 10.224, incluindo o art. 216-A, que trata especificamente do ambiente de trabalho, prevendo pena de detenção de um a dois anos para quem constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função”, argumenta Érika Mello, gestora da área trabalhista do PG Advogados.

Ainda segundo a especialista, o empregador pode ser responsabilizado na esfera trabalhista pelo assédio ocorrido mesmo que não seja o assediador, pois um de seus deveres é zelar por um ambiente de trabalho seguro, saudável e livre de qualquer tipo de prática ilícita envolvendo seus empregados.

Denúncias

A maioria das pessoas (88%) não denunciaram os episódios, desses, 32% tinham medo de sofrer consequências se o fizessem. Uma preocupação compreensível, visto que 18% dos que reclamaram publicamente disseram ter sofrido represálias. Ainda entre os que não se pronunciaram publicamente a respeito do tema, 27% não denunciaram porque acreditam que nada mudaria e 23% não confiam no sistema.

Para Livia Marques, coach, psicóloga organizacional e clínica, com foco em Terapia Cognitiva Comportamental, a vida tanto pessoal quanto profissional de quem sofre assédio pode ser prejudicada. “Sofrer qualquer tipo de assédio no ambiente de trabalho pode ser prejudicial. Quando falo sobre assédio falo tanto do moral quanto do sexual. O colaborador pode ter baixa produtividade, alto nível de faltas. Começar a chegar atrasado, se isolar dos demais. Além disso, a pessoa pode desenvolver depressão, ansiedade e outros”, explica.

Em comunicado oficial, o presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, disse que ficou desapontado com o cenário que emergiu do levantamento. A instituição salientou que trata os casos com seriedade, mas admitiu que mudanças precisam ser feitas.

