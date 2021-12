Um dos suspeitos de atentado em Boston é morto em tiroteio

A polícia dos EUA matou um dos suspeitos do atentado na Maratona de Boston durante tiroteio nesta sexta-feira, 19. O comissário de polícia de Boston, Ed Davis, disse que o segundo suspeito está foragido, mas foi montado um cerco policial nas imediações de um shopping center no oeste de Boston para prender o acusado.

Agentes do FBI, Polícia Federal norte-americana, armados com fuzis, o esquadrão antibombas, veículos blindados e helicópteros participam do cerco. Até 20 quarteirões foram isolados na tentativa de prender o segundo suspeito.

O rapaz morto é mesmo que aparece em fotos divulgadas pelo FBI, Polícia Federal norte-americana, de boné preto, óculos de sol e carregando uma mochila e que é apontado como o suspeito número 1 do atentado em Boston. Após a ação desta sexta, ele chegou a ser levado para o hospital com diversas feridas de tiros, mas teve uma parada cardíaca e não resistiu. <GALERIA ID=18225/>

A operação policial começou após o assassinato de um agente no campus universitário do Massachusetts Institute of Technology (MIT), em Boston. O FBI ainda não confirmou se há conexão entre a morte do policial no MIT e as explosões em Boston.

Três pessoas morreram no atentado na maratona, entre elas uma criança. Outras 176 ficaram feridas. As bombas domésticas foram deixadas próximas à linha de chegada da maratona.

<VIDEO ID=1319357/>

<VIDEO ID=1319356/>

