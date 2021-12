Um barco com mais de 300 imigrantes afunda no Mediterrâneo

Um barco com mais de 300 pessoas a bordo está afundando no Mediterrâneo, anunciou nesta segunda-feira, 20, a Organização Internacional para as Migrações (OIM), que afirmou ter recebido um pedido de socorro de uma pessoas que viaja na embarcação.

"A pessoa que ligou afirmou que mais de 300 pessoas estão a bordo do barco e que está afundando. Também afirmou que pelo menos 20 pessoas morreram", afirma a organização com sede em Genebra. A embarcação viaja ao lado de outras duas.

