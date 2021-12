UE estima que 3 milhões de imigrantes devem chegar à Europa até o fim de 2016

A União Europeia (UE) estima que mais 3 milhões imigrantes devem chegar ao bloco dos 28 países até o final do próximo ano, segundo as previsões semestrais da Comissão. Até agora, mais de 700 mil pessoas foram para a Europa em busca de refúgio ou postos de trabalho.

A Comissão disse que a crise de refugiados resultou em gastos adicionais aos governos, mas que poderia ter um impacto pequeno e positivo nas economias europeias dentro de poucos anos.

No entanto, a UE disse que o impacto real sobre os orçamentos nacionais é difícil prever, dada a falta de dados completos e confiáveis sobre exatamente quem são as pessoas que estão chegando no bloco e se eles estão se hospedando.

A Comissão disse também que a Suécia, que tem a maior cota de refugiados per capita, é provável que sinta mais o impacto econômico, talvez 0,5% do seu Produto Interno Bruto (PIB).

Outros países que tem recebido os imigrantes podem ter impacto de 0,2% do PIB em 2015. Fonte: Associated Press.

