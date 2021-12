Twitter vai bloquear anúncios de candidatos e partidos políticos

O Twitter informou nesta sexta-feira, 15, que sua nova política de bloquear anúncios com conteúdo político vai restringir a circulação de propaganda sobre qualquer candidato, partido, governante, pesquisa eleitoral ou medida legislativa ou judiciária feita por qualquer usuário do sistema. A empresa havia anunciado em outubro que bloquearia esse tipo de conteúdo, mas os detalhes só foram divulgados hoje

A restrição se aplica, ainda, a qualquer anúncio feito por candidatos, partidos políticos ou ocupantes de cargos - eletivos ou não - no governo, independente do teor da mensagem.

No entanto, o Twitter decidiu permitir a veiculação de propaganda sobre "causas sociais", como mudança climática ou aborto. Pessoas e grupos que decidirem publicar anúncio sobre estes temas não poderão direcionar o conteúdo pelo CEP dos usuários ou por categorias políticas como "conservador" ou "liberal". O nível máximo de desagregação permitido para direcionamento será o Estado de cada usuário.

A empresa diz que a publicidade política representa uma pequena fatia de suas receitas - segundo o Twitter, a arrecadação com as eleições de 2018 nos Estados Unidos foi de apenas US$ 3 milhões, menos de 1% dos US$ 824 milhões declarados como receita do terceiro trimestre. Fonte: Associated Press

