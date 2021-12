Twitter do papa atinge marca de 10 milhões de seguidores

A conta de Twitter do papa, inaugurada em 12 de dezembro, alcançou no sábado, 27, 10 milhões de seguidores, informaram neste domingo os meios de comunicação italianos.

Neste sábado, pouco depois das 9h30 locais (5h30 de Brasília), a conta alcançou a marca e o papa Francisco exclamou na rede social: "Queridos Seguidores, soube que já sois mais de 10 milhões! Agradeço-vos do fundo do coração e peço que continueis a rezar por mim".

A conta começou a ser utilizada ainda no pontificado de Bento XVI, com versões em inglês, alemão, italiano, francês, espanhol, polonês e árabe. Em janeiro, foi criada um perfil em latim.

Em 28 de fevereiro, quando Bento XVI anunciou sua renúncia ao pontificado, o número dos seguidores era de três milhões e durante a Sé Vacante, período de tempo entre a escolha do novo papa, a conta foi suspensa, até ser reaberta em 17 de março (Francisco foi eleito papa em 13 de março).

O perfil @Pontifex registra um grande número de compartilhamentos e segundo o presidente do Pontifício Conselho das Comunicações Sociais, Claudio María Celli, cerca de 60 milhões de mensagens do papa chegam aos usuários do microblog.

A língua mais seguida é o espanhol, com quatro milhões de seguidores, seguido pelo inglês, com 3,1 milhões, e o italiano, com 1,4 milhão. A conta em português tem cerca de 841 mil assinantes. EFE

