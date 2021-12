Twitter bloqueia Trump por 12h e ameaça banir conta em definitivo

A rede social do Twitter exigiu nesta quarta-feira, 6, a remoção de três tweets de Donald Trump em sua plataforma. A medida ocorre por alegação de estar repassando informações falsas sobre as últimas eleições americanas, realizadas em 2020, e por serem um risco de violência.

Por conta das postagens, o perfil do presidente dos Estados Unidos ficará bloqueado por um período de 12 horas, algo previsto para quem viola os termos da rede social. Caso venha a ocorrer uma reincidência, a conta será banida de forma definitiva.

"Como resultado da atual situação violenta sem precedentes em Washington , exigimos a remoção de três tweets de @realDonaldTrump que foram postados hoje por violações repetidas e graves de nossa política de integridade cívica", explica o Twitter que ainda complementa que, caso haja nova violação das diretrizes, a medida “vai resultar na suspensão permanente da conta @realDonaldTrump”.

Um dos tweets se trava do vídeo em que Donald Trump afirmava que o país havia tido uma eleição roubada e que havia ocorrido "uma vitória esmagadora e todos sabem disso". No entanto, a vitória de Biden foi confirmada por todos os 50 estados americanos, sem indícios de fraude.

Além disso, o presidente americano ainda teve um vídeo deletado do Youtube e o vice-presidente do Facebook, Guy Rosen, escreveu em sua conta no Twitter que "esta é uma situação de emergência" e que "no geral, acreditamos que (o post) contribui para o risco de violência, em vez de diminuí-lo".

