TVs americanas apontam vitória de Obama em 8 estados

O presidente dos Estados Unidos e candidato democrata à reeleição, Barack Obama, ganha por enquanto em oito estados, a maioria na costa leste, enquanto seu rival republicano, Mitt Romney, se impõe em cinco, segundo as projeções das principais emissoras de televisão americanas.

As primeiras estimativas provisórias das eleições presidenciais nos EUA não indicam surpresas. Obama levaria os 3 votos no Colégio Eleitoral de Vermont, estado que costuma votar a favor dos democratas, e o candidato republicano se imporia em Kentucky, que representa 8 votos e é de tradição republicana. Romney ganharia também os 11 votos de Indiana, um estado republicano, mas no qual Obama venceu nas eleições de 2008.

A disputa na Virgínia Ocidental, que tem 5 votos no Colégio Eleitoral, também seria vencida por Romney, assim como as de Carolina do Sul (9 votos) e Oklahoma (7). Já Obama ganharia em Delaware, estado do vice-presidente Joe Biden e que tem 3 votos no Colégio Eleitoral, além de Illinois (20), Connecticut (7), Massachusetts (11), Maryland (10), Maine (4), Rhode Island (4) e Distrito de Colúmbia (3).

Até o momento, Obama acumula 65 votos no Colégio Eleitoral, e Romney, 40 dos 270 necessários para ser eleito presidente, embora as urnas em diversos estados ainda estejam abertas.

adblock ativo