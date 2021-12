Turquia precisa de ajuda para refugiados

Embaixador da França no Brasil desde setembro do ano passado, Laurent Bili fez esta semana a sua primeira visita oficial à Bahia para participar, com a presidente Dilma Rousseff e o governador Rui Costa, da entrega do navio Bahia. O equipamento, que custou 80 milhões de euros, comprado da França vai servir para patrulhar a região do pré-sal. Em Entrevista ao A TARDE, ele falou sobre o negócio fechado com o Brasil, o crescimento do terrorismo, o drama dos refugiados, a islamofobia em seu país e a colaboração entre a União Europeia e a Turquia para conter o fluxo de imigrantes.

Se o senhor fosse presidente da França, autorizaria a compra de um navio similar ao Bahia por 80 milhões de euro mesmo ele tendo 17 anos de uso?

Sim. A pergunta é engraçada porque o Bahia é um navio quase novo. Se a França vende o navio é realmente por questões orçamentárias. A marinha francesa estava obrigada a vender dois navios. Nós tínhamos cinco e só podemos ficar com três. Então, foi uma ótima oportunidade, com um preço incrível. Havia outros interessados. O bom é que o Brasil conseguiu ser o primeiro na lista para comprar.



Esta semana, aeromoças da Air France fizeram uma manifestação por causa da obrigação de usar véus islâmicos nos voos para Teerã. Não é uma contradição, em um país laico e que proíbe o uso do niqab (tipo de véu que cobre todo o rosto)?

São duas situações. Uma diz respeito às leis francesas e outra aos franceses no exterior. Isso tem a ver com a capacidade que as pessoas têm ou não de aceitar as leis de outros países, para quem quer viajar e trabalhar no exterior. A demanda das aeromoças é que o véu não fosse obrigatório para elas. Temos que separar muito bem o que são as regras na França e o que os franceses têm que fazer no exterior. Se você não gosta das regras, não tem que ir lá.

Na sua opinião, o que seria uma preocupação maior para o governo francês na atualidade: a ameaça terrorista ou a islamofobia?

A islamofobia é um fenômeno marginal na sociedade francesa. Nós temos muito mais atos antissemitas. O risco é que os extremistas usem esse tipo de discurso para fragmentar a sociedade francesa, uma sociedade que tem tradição de abertura. Entre as duas guerras mundiais, a França foi o segundo país que mais acolheu estrangeiros, depois dos Estados Unidos. A maioria dos franceses tem raízes no exterior. Temos pequenos grupos, ainda que sejam demais, que querem impor seu radicalismo. Não foi por acaso que eles explodiram o Bataclan (boate alvo de atentado em 13 de novembro de 2015), que é um lugar onde há mistura social. Nas fotos do atentado, você pode ver que entre as vítimas havia franceses, árabes, latinos.

Mas a islamofobia aumentou depois dos atentados ao Charle Hebdo e, depois, ao Bataclan…

O número de atentados islamofóbicos aumentou, isso é uma realidade, mas a base (de comparação) era tão pequena.

O presidente Françoise Hollande condecorou recentemente com a Legião de Honra o príncipe saudita Mohammed ben Nayef. O site Arab Weekly informa que a Arábia Saudita comprou US$ 3 bilhões em armas da França. Isso influenciou a condecoração?

O fato que a Arábia Saudita é um parceiro estratégico da França influenciou. O príncipe da Arábia Saudita tinha mais chances de receber a condecoração do que o Bashar al- Assad (presidente da Síria, que comanda há cinco anos uma guerra contra grupos rebeldes e o Estado Islâmico)

Mas não é um preço alto a ser pago por um governo que já enfrenta baixa popularidade, sendo que o príncipe autorizou a decapitação de 50 pessoas acusadas de terrorismo?

Não acredito que ele teve um papel direto, ele é um dos atores da política externa da Arábia Saudita.

Há notícias constantes sobre a morte de refugiados na cidade de Calais. Como a França está lidando com a chegada dessas pessoas?

Calais é a cidade qu atrai pessoas interessadas em ir para o Reino Unido. Não é uam situação positiva. Temos que reduzir o número de pessoas que estão lá. Nem todo mundo vai como refugiado. Tem muita gente que viaja por razões econômicas. Temos que buscar um equilíbrio e melhorar as condições para os refugiados. Depois da Segunda Guerra Mundial, levamos 20 anos até que a França não tivesse mais esse tipo de coisa.

A Turquia fez um acordo com a União Europeia pelo qual, em troca de receber refugiados, ganhou US$ 6 bilhões em ajuda, agilização da entrada do país no bloco e facilitação de visto para os turcos. O país não está aproveitando a crise humanitária para barganhar benefícios?

Poucos países recebem tantos refugiados quanto a Turquia, que seis anos já tinha abrigado um milhão de pessoas. Há uma identidade geográfica e a Turquia necessita de ajuda internacional.

Ainda sobre a popularidade do governo, esta semana vimos vários protestos em Paris contra as reformas trabalhistas (redução de horas extras e flexibilização nas regras para demissão). Quem são os mais afetados pelas novas regras?

A proposta do governo não vai afetar quem está trabalhando agora, mas vai ajudar quem está procurando emprego. Tem pessoas achando que a reforma tira direitos dos trabalhadores, mas se fosse para fragilizar o mercado e trabalho o governo não faria. Essa nova lei trabalhista quer fazer com que os empresários tenham menos medo de empregar. Com os deveres trabalhistas atuais, os empregadores têm medo de aumentar o quadro de funcionários.

O senhor tem seis meses à frente da Embaixada no Brasil. Quais são as prioridades de sua gestão?

Tenho a vantagem de representar um país que tem uma tradição de amizade e cooperação com o Brasil. A prioridade é que isso continue, né? (risos). O papel do embaixador é acompanhar essa relação nos diversos setores. Um exemplo da parceria estratégica foi a venda do navio, que poderia ser vendido a outro parceiro. Trabalhamos também para aproximar a Guiana Francesa do resto do continente, Era mais como uma ilha com ligação direta com a França. Agora temos uma política de dar mais autonomia aos territórios franceses para assinar acordos com outros países. Ao lado disso, temos a vantagem de ter no Brasil uma rede cultural muito forte. São 40 unidades da Aliança Francesa em todo o país. Nem todas estão nas melhores condições (aponta para o teto). Essa casa poderia ter uma pequena ajuda do Estado da Bahia. (A casa onde funciona a Aliança Francesa, na Ladeira da Barra, é tombada pelo IPAC). Conversei sobre isso com o Governo do Estado e com o Ministério das Cidades. Pode ser que na próxima vez que eu venha isso tenha sido feito (risos). também conversei com o reitor da universidade (Ufba). Às vezes, não sabemos a riqueza dos intercâmbios que existem. Descobri por exemplo que 60 professores franceses de filosofia participaram de seminários na universidade. Estamos conversando sobre formas de aumentar o intercâmbio com a Bahia, porque como sempre no Brasil temos dois estados (São Paulo e Rio de Janeiro) que atraem a maioria das coisas e temos muita simpatia pela Bahia. E há as relações econômicas clássicas. Temos 650 empresas francesas no Brasil, com 500 mil trabalhadores, muitos deles franceses. E também quero fazer um pouco de pedagogia. Mesmo com a crise, o Brasil é e vai continuar sendo o gigante da América do Sul. Com mais da metade da população e do PIB. Mesmo com esse momento um pouco mais difícil, temos que continuar investindo em um momento que tem muita conversa negativa.

O senhor chegou a Brasília justamente durante a crise política. Como o governo francês está vendo o desenrolar dos fatos?

A França não é uma parte interessada na briga política do Brasil. O que nos interessa é a relação de longo prazo.

