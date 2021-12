Turistas pegam golfinho para tirar selfies e animal morre

Um golfinho do tipo franciscana - um dos menores do mundo - morreu depois de ser retirado da água por turistas que tiravam fotos com o animal. O fato foi denunciado pela fundação argentina Vida Silvestre.

De acordo com a entidade, há o registro de pelo menos dois golfinhos que foram retirados do mar por turistas na cidade de Santa Teresita, na província de Buenos Aires, na Argentina. O corpo de um dos animais foi deixado na areia após a sessão de fotos.

A fundação alerta que esse tipo de golfinho, que está em extinção, não pode ficar muito tempo fora da água, pois morre desidratado.

adblock ativo