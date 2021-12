Turistas ficam feridos após acidente na Tailândia

Autoridades tailandesas afirmaram que pelo menos 30 pessoas ficaram feridas após o descarrilamento de um trem no norte da Tailândia. A maioria dos feridos seria turista. Este foi o segundo acidente na mesma rota em apenas um mês.

Segundo Praphat Jongsanguan, diretor da empresa que é responsável pelo serviço, o trem noturno, que havia saído de Bangkok e tinha Chiang Mai como destino final, derrapou nos trilhos. Ele afirmou que apenas um passageiro teve ferimentos mais graves.

Autoridades ferroviárias afirmaram que os trilhos eram antigos e estavam com uma reparação programada. No início de julho, outro trem descarrilou na mesma rota, mas não deixou nenhum ferido. Fonte: Associated Press.

