Turistas brasileiros estão ilhados em Machu Picchu

Turistas brasileiros não estão conseguindo sair de Machu Picchu, cidade histórica no Peru. Uma manifestação em Águas Calientes - ponto mais próximo do local - deixou os turistas sem poder sair do local. A população local quer que o governo proíba que o parque arqueológico seja administrada por empresas públicas e privadas.

Duas mineiras, que moram em Salvador, estão no local. Em vídeo, a engenheira de alimentos Larissa Carvalho disse que as estradas estão bloqueadas, o que impede a saída do parque. Segundo a Embaixada Brasileira no Peru, também há a greve dos trabalhadores ferroviários.

"Um grupo desceu até a hidrelétrica, porém passou aperto na estrada, porque o carro foi parado pelos manifestantes, furaram os pneus. Tiveram que trocar de carro cerca de quatro vezes até Cusco", revelou a amiga de Larissa, Lucilene Muniz.

Há cerca de 20 brasileiros no grupo, que estão ficando sem dinheiro. As casas de câmbio do local estão fechadas e os restaurantes não funcionam. Ele estão na estação ferroviária.

