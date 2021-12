Turistas brasileiros conseguem voltar a Cusco

Cerca de 20 turistas brasileiros que estavam isolados após uma visista a Machu Picchu, no Peru, já conseguiram voltar para Cusco. Um protesto contra a mudança da administração do parque histórico e uma greve de ferroviários impediram a saída do local [assista a vídeo abaixo].

"Gente, vou ficar sem internet por isso estou postando... Esta tudo bem, a paralização já está acabando e está pacífica... Obrigada pelas mensagens", postou a mineira Lucilene Muniz, que mora em Salvador e estava visitando Machu Picchu ao lado da amiga Larissa Carvalho.

Grupo com 20 turistas brasileiros está ilhado no Peru

