A praia de Maho, em Saint Martin, no Caribe, é conhecida pela aproximação dos aviões que aterrisam no aeroporto local Princesa Juliana. Mas um turista conseguiu imagens impressionantes de um pouso.

No vídeo, postado na terça-feira, 3, na conta de meskal44 no youtube, a sombra da aeronave cobre a praia, enquanto os turistas posam para fotografias. Aparentemente mais perto do que o habitual, as rodas parecem passar próximas às pessoas.

Rumo ao aeroporto, as rodas do avião parecem quase tocar um táxi que trafegava na rua e continua como se nada tivesse acontecido.

A praia está localizada no lado holandês da ilha caribenha de Saint Martin, no território de Sint Maarten. As aeronaves são forçadas a pousar perto da praia porque a pista tem apenas 2.300 metros.

A área atrai muitos observadores de aviões e muitos dos bares e restaurantes locais ficam lotados por pessoas que querem ver os aviões de perto.Veja o vídeo:

Turista flagra avião próximo à praia em Saint Martin; veja

