Turista filma luta de crocodilo com leoas na África; veja

A luta de três leões contra um crocodilo, na Reserva Nacional de Samburu, no Quênia, pela carcaça de um elefante que havia morrido num lago, foi filmada pelo turista Kai Banks e publicada em sua conta no Youtube.

As imagens começam com o crocodilo encarando uma leoa e reagindo à aproximação. Em seguida aparecem mais duas felinas e o confronto começa.

As leoas tentam abocanhar o réptil, que reage usando a cauda e a mandíbula aberta. Uma das felinas é ferida, mas a força númerica das três também acaba provocando ferimentos no crocodilo.

No final, ferido, o réptil termina se afastando da carcaça e as leoas ficam com o prêmio. Veja o vídeo:

Da Redação

