Um turista norte-americano que estava de férias na Suíça passou por um susto em um voo de asa delta no primeiro dia de viagem. Logo na saída, Chris Gursky percebeu que houve uma falha no equipamento de segurança e teve que se segurar na barra da asa delta e no instrutor para não cair.

O voo pelas montanhas dos Alpes suíços foi registrado pela câmera da asa delta. As imagens mostram a tentativa do instrutor de encurtar o voo e pousar em uma clareira, mas a manobra não deu certo e Chris teve de se segurar por mais tempo, até que os dois conseguissem aterrissar em uma vila.

Pouco antes do pouso, quando a asa delta já estava quase tocando a grama, Chris se soltou e, no impacto, acabou fraturando o pulso. Ele passou por uma cirurgia para colocar uma placa de titânio e recebeu alta no dia seguinte.

Da Redação | Foto: Reprodução | YouTube Turista fica pendurado durante voo de asa delta; veja vídeo

