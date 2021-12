Turista é espancada após se recusar a fazer sexo com homem

Uma turista britânica sofreu fraturas no crânio e no rosto depois de se recusar a fazer sexo com um homem. Emma Higginson, 35 anos, viajava de férias pela Turquia quando foi espancada no hotel onde estava hospedada. Além do machucado na cabeça, a mulher também tem lesões no olho e no nariz, de acordo com as informações do tabloide The Sun.

Ainda segundo o jornal britânico, Emma ficou "quase irreconhecível" após a agressão. Além disso, os lençóis, paredes e azulejos do quarto onde estava ficaram cobertos do sangue da vítima.

Logo após a agressão, a polícia turca prendeu o suspeito do crime. Trata-se de Declan Marshall, 27 anos, que é um vendedor de carros britânico e conheceu Emma e alguns amigos dela em uma boate. Segundo o jornal, Marshall foi convidado pelo grupo para dormir no sofá do hotel onde estavam, uma vez que ele contou que não tinha como voltar para casa.

Vítima afirmou que foi atacada enquanto dormia no hotel

O homem foi detido em um hotel próximo do local da agressão depois que a polícia usou as câmeras do circuito interno da boate para identificá-lo. Ainda conforme o The Sun, o homem deverá ser apresentado a um juiz esta semana.

A mulher, que quis ter a identidade divulgada, conforme o tabloide, afirmou que foi atacada enquanto dormia: “Eu fui para o meu quarto e dormi, mas alguns minutos depois ele estava na minha cama tentando fazer sexo comigo. Eu disse que não estava interessada".

Ela ainda acrescentou: "Eu me lembro dele dizendo que eu não tinha respeito, mas eu disse que tinha um namorado. Ele então me bateu duas vezes e eu apaguei. Quando acordei eu estava na sacada e havia sangue por toda parte".

Emma foi encaminhado ao hospital. "Eu tenho 50 pontos, não posso falar direito e estou com muita dor”, afirma ela.

