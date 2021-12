Turismo: saiba mais sobre passeios a bordo de motorhomes

>> Mande fotos e relatos de sua viagem para publicarmos



No caderno de Turismo da edição desta quinta-feira do jornal A TARDE, conheça um pouco de uma modalidade de viagem que há muito tempo faz a cabeça do americano e também atrai turistas internacionais, inclusive brasileiros: os passeios a bordo de motorhomes. Estas "casas sobre rodas" são ideais para quem gosta de liberdade, de traçar seu próprio roteiro, não quer seguir horários rígidos de parada e partida.





Nos EUA, você pode alugar um motorhome e pegar a estrada com a garantia de que encontrará campings estruturados e rodovias em ótimo estado, brindadas por uma belíssima paisagem, como as de vários parques nacionais, seja na Califórnia, na Flórida, em Nevada, Arizona ou outros Estados. Fugir dos roteiros óbvios está sempre nos planos de muitos brasileiros. Pensando nisso, uma das maiores empresas de motorhome dos EUA fez uma pesquisa para saber quais os roteiros preferidos dos brasileiros. Ou seja, além de passear em Beverly Hills e outros points consagrados, o turista pode perfeitamente dar uma fugida em busca de ar puro em lugares com pontos de parada próximos ao Parque Nacional de Yosemite, conhecido por suas falésias de granito espetaculares, cachoeiras e biodiversidade.

Outro belíssimo point do roteiro é Mono Lake, um dos mais antigos lagos do ocidente, de onde brota água extremamente salgada. Há também o Death Valley National Park, 86 metros abaixo do nível do mar. Não são poucos os que prosseguem rumo ao Estado vizinho de Nevada, parando na Hoover Dam, famosa represa construída em 1936 e que já foi a mais alta estrutura de concreto em todo o mundo. E deixam o motorhome "descansando" para embarcar num trem da Grand Canyon Railroad até o Grand Canyon Village e ali sentir um pouco o clima do “velho oeste”. De volta à Califórnia, é a vez de trafegar pela famosa Route 66, com uma parada na Calico Ghost Town, estabelecida em 1881 como uma cidade de mineração de prata.



Um pouco de Inglaterra - Você sabe onde nasceu a célebre escritora Agatha Christie? No Reino Unido, as paisagens do condado de Devon (sua terra natal) muito inspiraram a “rainha do suspense“, que em 2010 tem comemorados os seus 120 anos de nascimento. Conheça um pouco dos principais atrativos desta região situada na Cornualha, à beira do Canal da Mancha. Para este ano, estão programadas diversas homenagens à escritora, celebrações que começarão em 15 de setembro, data dos 120 anos de seu nascimento, e se prolongarão durante 12 meses, até o 4º Festival Agatha Christie.



Aventuras marítimas - Após dois meses de viagem em alto mar, tendo partido de Salvador, o capitão Aleixo Belov e sua tripulação de 10 jovens pesquisadores estão agora na Polinésia Francesa. Antes disso, os navegadores passaram por Natal, Granada, Panamá e Galápagos. Toda a expedição deverá durar de 20 a 24 meses e renderá um amplo documentário.



Cruzeiros ferroviários - Se Orient Express e Blue Train já lhe soam familiares, prepare-se: o cardápio dos cruzeiros ferroviários de luxo está se refinando. Uma viagem no Transiberiano que pode ser estendida a Pequim e o canadense Rocky Mountaineer renovam a oferta no mercado, que já incluía o espanhol Transcantábrico; o Royal Scotsman, que corta as Highlands; o Maharaja's Express, na Índia; e o australiano The Ghan.

Os trens de luxo são comparados a cruzeiros ferroviários porque incluem refeições e bebidas, passeios e até possibilidade de acomodações em hotéis (em geral cinco estrelas) nas escalas. Os preços variam em média de US$ 2 mil a US$ 20 mil (somente a parte terrestre). Os roteiros foram anunciados pela TT operadora, distribuidora de bilhetes e passes de trem, no Encontro Comercial da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), realizado em São Paulo, semana retrasada.



