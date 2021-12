Tunísia: Itamaraty diz que não há brasileiros entre vítimas

O Ministério das Relações Exteriores informou, nesta quinta-feira, 19, que não há confirmação da presença de brasileiros entre as vítimas do atentado contra o Museu do Bardo, em Túnis, na Tunísia. O ataque deixou pelo menos 22 mortos, entre eles 20 turistas estrangeiros, além dos dois homens armados que executaram o atentado.



"Informações colhidas pela Embaixada do Brasil em Túnis, tanto junto a autoridades e forças de segurança tunisianas, como junto aos operadores turísticos responsáveis pelos navios de cruzeiro cujos passageiros se encontravam no Museu do Bardo por ocasião do ataque terrorista ocorrido hoje, não confirmam a presença de brasileiros entre as vítimas do atentado", informou o Itamaraty, por meio de nota.



"Declaração oficial do governo tunisiano que lista as nacionalidades das vítimas e o registro do necrotério para onde foram levados os mortos tampouco incluem cidadãos brasileiros", ressaltou o governo, após rumores de que um brasileiro poderia estar entre os mortos. Segundo o Itamaraty, no entanto, a Embaixada do Brasil continua "a acompanhar de perto" a situação.



O atentado ao Museu do Bardo foi praticado, de acordo com as autoridades tunisianas, por dois homens armados. Segundo a polícia, os turistas assassinados são de nacionalidades polonesa, italiana, alemã e espanhola.

