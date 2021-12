Tunísia: 20 estrangeiros morrem em ataque contra museu

Vinte turistas estrangeiros morreram no ataque realizado por homens armados contra o Museu do Bardo na capital da Tunísia, Túnis, informou nesta quinta-feira, 19, o ministro da Saúde tunisiano, Said Aidi.



Segundo o ministro, 13 vítimas, incluindo três japoneses e dois cidadãos franceses, foram identificadas.



Aidi confirmou as mortes de três japoneses, dois espanhóis (um homem e uma mulher), um colombiano, um australiano, um inglês, um belga, dois franceses, um polonês e um italiano.



De acordo com o ministro, um policial tunisiano também morreu no ataque, o que eleva o balanço total a 21 mortos.

