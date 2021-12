Tumulto em peregrinação deixa centenas de mortos em Mina

Subiu para 717 o número de pessoas mortas nesta quinta-feira, 24, num tumulto de peregrinos em Mina, perto de Meca, segundo um novo balanço dos serviços de Defesa Civil da Arábia Saudita. Mais de 800 ficaram feridos.

"A contagem [das vítimas] continua", escreveu no Twitter a Defesa Civil. Ainda de acordo com o órgão, operações de socorro estão sendo feitas no local e equipes prestam os primeiros cuidados aos feridos e direcionam o fluxo de peregrinos para rotas alternativas.

Até ao momento, não foram identificadas razões para a correria desordenada em Mina, onde foram realizadas obras nos últimos anos para facilitar o movimento dos peregrinos.



Em janeiro de 2006, 364 peregrinos morreram num tumulto na mesma região.

No primeiro dia da festa de Adha, perto de 2 milhões de peregrinos começaram hoje o ritual de apedrejamento de Satanás, no Vale de Mina, no Oeste da Arábia Saudita.

O ritual consiste em atirar sete pedras no primeiro dia do Eid Al Adha contra uma grande coluna que representa o diabo e outras 21 no dia seguinte ou nos dois dias seguintes contra as três colunas (grande, média e pequena).

Antes do início da peregrinação ou hajj, há 10 dias, uma grua caiu no interior da grande mesquita de Meca, provocando a morte de 109 pessoas e ferindo mais de 400.

A peregrinação está entre os cinco pilares do islamismo e todos os muçulmanos deverão realizá-la pelo menos uma vez na vida.

