Tumulto em corrida de touros deixa 23 feridos na Espanha

A penúltima corrida de touros do Festival de São Firmino na Espanha deixou pelo menos 23 pessoas feridas neste sábado, quando aventureiros que fugiam dos animais foram esmagados na estreita entrada para a praça de touros, disseram autoridades.

Ao invadirem a entrada do túnel, os enormes animais foram bloqueados por dezenas de pessoas que haviam caído e estavam empilhadas em cima umas das outras. Um touro que tinha caído antes da entrada levantou-se e foi em direção à passagem obstruída. Dois bois saltaram sobre a pilha de pessoas enquanto elas começavam a se levantar e a fugir.

A porta normalmente utilizada para deixar a polícia regional em boa posição para observar o evento foi aberta por uma enxurrada de corredores, causando uma obstrução para os outros que tentavam entrar na arena principal, disse o porta-voz do Ministério do Interior regional, Javier Morras. "Nós todos sabemos que a pista é um funil e um ponto extremamente perigoso na entrada para a arena", disse Morras. "A aglomeração é um dos maiores riscos que podem ocorrer na corrida dos touros", acrescentou.

O bloqueio terminou após funcionários conseguirem deixar os animais escaparem através de um porta lateral normalmente reservada para matadores.

O porta-voz do serviço de saúde da província de Navarra, Javier Sesma, disse que duas das 23 pessoas feridas foram chifradas pelos touros e que as outras ficaram feridas no tumulto.

