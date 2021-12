Tufão nas Filipinas tira 1 milhão de pessoas de suas casas

Um poderoso tufão de lenta movimentação atingiu a região central das Filipinas no domingo, 7, trazendo ventos uivantes, e destruiu casas, derrubou árvores e redes de energia em áreas que ainda se recuperam de uma super-tempestade ocorrida há pouco mais de um ano. Mais de 1,2 milhão de pessoas fugiram para 1.500 escolas, centros civis, prefeituras, academias e igrejas usadas como centros de evacuação por toda a área central das Filipinas, disse Gwendolyn Pang, secretária-geral da Cruz Vermelha filipina.

Nas aldeias costeiras de Dolores, na ilha de Samar, onde o tufão Hagupit atingiu primeiramente a terra firme na noite de sábado, o prefeito Emiliana Villacarillo disse que cerca de 80 por cento das casas foram destruídas.

"Somente as grandes casas ficaram em pé", disse Villacarillo, acrescentando que inundações também destruíram lavouras de arroz numa região-chave de crescimento.

Autoridades confirmaram que pelo menos três pessoas morreram devido ao tufão, incluindo um residente de Dolores que foi morto pela queda de um coqueiro.

"A devastação é enorme em casas por causa dos ventos fortes", disse o secretário do Interior, Manuel Roxas, à rádio local DzBB desde Samar. "Muitas pessoas voluntariamente retornaram para centros de evacuação esta noite, um número maior do que aqueles que fugiram para os centros ontem à noite, porque eles não têm mais casas."

No entanto, o tufão Hagupit não pareceu ter causado devastação na mesma escala do mortal tufão do ano passado Haiyan, em parte porque houve uma massiva operação de evacuação de residentes de áreas costeiras e propensas a deslizamentos antes que a tempestade chegasse.

Roxas disse equipes de resgate limparam a rodovia que dá acesso a Dolores de cerca de 25 a 30 enormes árvores caídas. Alguns moradores estavam nas ruas pedindo comida, água e outros suprimentos.

Hagupit, que dias antes tinha atingido a categoria 5 de força de "super tufão" enquanto passava pelo Oceano Pacífico, enfraqueceu-se no domingo para a categoria 2, ao atingir a terra firme por uma segunda vez na cidade de Cataingan no sul da ilha de Masbate.

