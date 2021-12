Tufão Goni deixa pelo menos sete mortos nas Filipinas

Pelo menos sete pessoas morreram e centenas tiveram de ser deslocadas no Norte das Filipinas por causa do tufão Goni, que provocou ventos intensos e chuvas fortes, de acordo com fontes policiais.



O registro de vítimas ocorreu nas províncias de Benguet, Mountain e Ilocos Norte, todas situadas na região montanhosa de Cordillera, na Ilha de Luzón, segundo o último relatório do Conselho Nacional para Redução de Desastres.



O organismo indicou que seis pessoas morreram soterradas por deslizamentos de terras causados pela chuva, enquanto a sétima vítima morreu após ser atingida por uma árvore.



Mais de 5,4 mil pessoas tiveram de ser retiradas de suas casas. Os ventos atingiram 160 quilômetros por hora, causando danos a 156 habitações e provocando a interdição de 20 estradas.

