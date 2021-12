Tufão deixa 74 desaparecidos na China

Setenta e quatro pescadores chineses ficaram desaparecidos após a passagem de um tufão que afundou três barcos de pesca no mar do Sul da China. Tailândia e Vietnã agora se preparam para chuvas torrenciais e alagamentos a partir desta segunda-feira, 30.

Os barcos foram atingidos pelo tufão Wutip no domingo, 29, enquanto navegavam perto das ilhas Parecel, a cerca de 330 quilômetros da província chinesa de Hainin, disseram fontes do centro de busca e resgate marinho de Hainan, segundo a agência de notícias Xinhua.

As equipes de resgate salvaram 14 sobreviventes, de acordo com as fontes ouvidas pela Xinhua. Chuvas causadas pela tempestade devem atingir o Vietnã nesta segunda-feira, e depois avançam para a Tailândia na terça.

