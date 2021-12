Tubarão branco persegue baleias e fecha praias na Austrália

Várias praias na cidade de Perth, na Austrália, foram fechadas por causa de um grande tubarão branco visto perto da areia. O "monstro" quase forçou uma baleia a encalhar enquanto a perseguia.

As imagens do vídeo foram feitas de helicóptero em Perth, que foi apelidada de "capital do tubarãos" por causa de recente onda de incidentes. Veja o vídeo:

Durante o período de setembro de 2011 e julho 2012 houve cinco ataques fatais e inúmeros quase-acidentes envolvendo tubarões - incluindo o grande tubarão branco. Após um ataque, apenas sungas danificados da vítima foram recuperados do oceano.

