Tsunami inunda vilarejos após terremoto na Indonésia

Ao menos 40 pessoas morreram e 380 continuam desaparecidas em consequência de um terremoto de 7,5 graus de magnitude na escala Richter que atingiu na noite de segunda-feira, 25, a ilha de Sumatra, na Indonésia, informaram nesta terça-feira, 26, fontes oficiais. Um porta-voz da agência nacional de gestão de desastres citado pela agência "Antara" confirmou a localização de 40 corpos e afirmou que espera que o número de mortos aumente nas próximas horas.



O terremoto, que gerou ondas de até três metros de altura nas ilhas Mentawai, foi registrado a 33 quilômetros de profundidade sob o nível do mar e 149 quilômetros ao sul da cidade de Padang. Fontes oficiais assinalaram que entre os desaparecidos estão dez turistas australianos que estavam em uma embarcação com cem passageiros. Por enquanto, existe a confirmação de centenas de casas destruídas e 2 mil pessoas hospedadas em refúgios temporários.



Equipes de resgate embarcam para a região do tsunami para dar assistência às vítimas



Pouco antes do terremoto, o centro de alertas de tsunami do Pacífico emitiu aviso. O alerta foi retirado 2h mais tarde, embora os analistas acreditem que o que ocorreu foi um maremoto de baixa intensidade, e depois se produziram ao menos duas réplicas de magnitude superior a 6 graus, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.



Em dezembro de 2004, um terremoto de 9,1 graus atingiu Sumatra e gerou o devastador tsunami que levou a destruição de mais de dez nações banhadas pelo Oceano Índico e matou 226 mil pessoas. No ano passado, a própria Padang sofreu outro terremoto de 7,6 graus que causou mais de 700 mortes em um local de grande movimento das placas tectônicas. Indonésia está no chamado "Anel de Fogo do Pacífico", uma região de grande atividade sísmica e vulcânica que é atingida por 7 mil tremores ao ano, a maior parte de baixa potência.





adblock ativo