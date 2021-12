Tsarnaev é sentenciado à morte por atentado na Maratona de Boston

Dzhokhar Tsarnaev, um universitário que junto com seu irmão colocou bombas perto do local de chegada da Maratona de Boston, foi sentenciado nesta sexta-feira à morte, por sua responsabilidade no atentado de 2013 que deixou três mortos, entre eles um menino de 8 anos.

O júri anunciou a decisão após deliberar durante 14 horas. Foi um resultado surpreendente para os jurados de Massachusetts, onde não são permitidas execuções no nível estadual. Pesquisas mostram que a pena de morte é impopular nesse Estado, mas os jurados haviam concordado em considerar a possibilidade de condená-lo à morte, antes de serem escolhidos para formar o júri.

A execução de Tsarnaev, porém, pode demorar alguns anos. Os advogados dele devem apelar, e o governo federal executou apenas três pessoas desde 1988, sendo que nenhuma delas desde 2003. O julgamento ocorreu em duas etapas, começando com a seleção do júri, em 5 de janeiro, e se estendendo por mais de dois meses de testemunhos.

O ataque deixou mais de 260 feridos, incluindo 17 pessoas que perderam membros. Os jurados ouviram parentes de todos os mortos, que levaram muitas vezes os próprios jurados às lágrimas no tribunal.

Tsarnaev, de 21 anos, é um imigrante de origem russa, que cresceu em Cambridge, Massachusetts. Ele foi condenado em 8 de abril em todos os 30 quesitos de que era acusado pelas explosões e pela morte posterior de um policial.

A decisão do júri de hoje era para definir se Tsarnaev pegaria prisão perpétua ou seria condenado à morte. A defesa argumentava que o irmão mais velho do réu, Tamerlan, era o autor intelectual dos ataques e comandava as ações do irmão, nessa família de cultura chechena. Tamerlan Tsarnaev morreu após o atentado, em confronto com a polícia. Fonte: Dow Jones Newswires.

adblock ativo