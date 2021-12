Trump vence eleição dos EUA e diz que será presidente de todos americanos

Contrariando pesquisas, Donald Trump foi eleito o 45º presidente dos Estados Unidos. Ele conquistou 276 delegados, acima do limite de 270 necessários para ser considerado vencedor.

A vitória do republicano foi anunciada às 4h32 (horário de Salvador) desta quarta-feira, 9, pela agência Associated Press (AP). Logo em seguida, a imprensa americana informou que Hillary Clinton ligou para Trump reconhecendo a derrota.



O presidente eleito dos Estados Unidos em discurso, durante sua festa de vitória em Nova York, pediu que a nação se una e prometeu "representar cada cidadão de nossa terra ".

Ele afirmou que será presidente "para todos os americanos" e destacou que "é tempo para a América curar as feridas da divisão" e o "tempo para que fiquemos juntos como um". Trump ainda afirmou que sua administração será um momento de "crescimento nacional e renovação". "A América não se contentará mais com nada menos que o melhor".

Eleição

A disputa entre a democrata e o republicano foi acirrada e marcada por ofensas e ataques pessoais. A vitória de Hillary chegou a ser considerada como certa, mas Trump conseguiu virar o jogo e venceu em estados-chave, como a Flórida, Carolina do Norte, Ohio e Iowa.

Ele é o primeiro candidato republicano a ganhar na Pensilvânia desde 1988, quando George H. W. Bush venceu na região. A vitória de Trump fez o mercado internacional reagir negativamente . Isso é resultado de uma incerteza sobre a postura do republicano na política externa.

Perfil

Trump nasceu em 14 de junho de 1946 no Queens, em Nova York. Ele é o quarto dos cinco filhos do construtor de origem alemã Fred Trump com a dona de casa Mary MacLeod.

O republicano demonstrou um comportamento rebelde desde a infância. Aos 13 anos, foi tirado da escola por ter agredido um professor e foi internado na Academia Militar de Nova York.

O presidente eleito virou capitão e disse que "um dia serei muito famoso". Em seguida, ele se formou em economia e assumiu a empresa familiar Elisabeth Trump & Son, dedicada ao aluguel de imóveis de classe média nos bairros nova-iorquinos de Brooklyn, Queens e Staten Island, que foi rebatizada como The Trump Organization.

Ele mudou o ruma da companhia e deixou de construir casas para a classe média para erguer torres luxuosas, hotéis, cassinos e campos de golfe. Ele casou pela primeira vez em 1977, com a modelo tcheca Ivana Zelníčková, com quem tem três filhos, e pela segunda vez em 1993, com a atriz Marla Maples, com quem tem uma filha. A atual esposa é a ex-modelo eslovena Melania Knauss, com quem tem o filho Barron, 10 anos.

Na década de 1990, três cassinos seus entraram em falência por conta de dívidas. Em 1996, ele comprou os direitos dos concursos Miss USA, Miss Universo e Miss Teen. Tornou-se conhecido ao virar apresentador do programa “The Apprentice”, onde tinha o poder de demitir os participantes, assim como o programa com Roberto Justus, apresentado no Brasil.

Bilionário, ele diz que tem uma fortuna de US$ 10 bilhões, enquanto a Forbes estima em US$ 4,5 bilhões.

