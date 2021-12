Trump teria ajudado pais a sonegar milhões em impostos, diz 'NYT'.

O jornal americano New York Times afirmou nesta terça-feira, 2, que o presidente dos EUA, Donald Trump, se envolveu em esquemas fiscais que incluíam casos de fraude nos quais ele e seus irmãos teriam ajudado seus pais a desviar milhões em impostos.

A investigação do NYT, que um advogado de Trump disse ser imprecisa, mostrou que o republicano recebeu no equivalente a valores de hoje pelo menos US$ 413 milhões do negócio imobiliário de seu pai. O jornal cita como fonte um "grande tesouro" de declarações confidenciais de impostos e registros financeiros.

O NYT relatou que grande parte dessa fortuna foi para Trump porque ele ajudou seus pais a sonegar os impostos, montando uma falsa corporação com seus irmãos para despistar os milhões de dólares em presentes de seus pais.

Durante sua campanha presidencial, Trump dizia ter se tornado um magnata do ramo imobiliário começando apenas com um empréstimo "muito pequeno" de seu pai, o empresário Fred Trump.

O NYT afirma que suas descobertas se baseiam em mais de 200 declarações fiscais de Fred Trump, suas empresas e várias parcerias do empresário.

Os registros não incluem as declarações de impostos pessoais de Donald Trump.

O advogado de Trump, Charles Harder, disse ao jornal que o presidente Trump não teve "praticamente nenhum" envolvimento com esses assuntos."Esses assuntos foram tratados por outros membros da família Trump que não eram especialistas e, portanto, dependiam inteiramente dos profissionais licenciados para garantir o cumprimento integral da lei."

A Casa Branca não respondeu a um pedido de comentário sobre a reportagem. O jornal disse que sua denúncia se baseia também em entrevistas com ex-funcionários e consultores de Fred Trump e mais de 100 mil páginas de documentos descrevendo o funcionamento interno de seu império de negócios.

"A investigação também se apoia em dezenas de milhares de páginas de registros confidenciais - extratos bancários, auditorias financeiras, livros contábeis, relatórios de desembolso de caixa, faturas e cheques cancelados", afirma o jornal.

