Trump se reúne com Obama para discutir sucessão presidencial

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou à Casa Branca para uma reunião com o presidente Barack Obama para discutir a sucessão presidencial no país.

Trump saiu de Nova York em um avião particular, no Aeroporto Nacional Reagan, em direção à capital americana.

Enquanto Trump estiver se reunindo com Obama, a primeira-dama Michelle Obama irá receber a futura primeira-dama, Melania Trump. Já o vice-presidente Joe Biden recebeu o futuro ocupante do cargo, Mike Pence.

Trump também fará outras reuniões em Washington, com o presidente da Câmara dos Deputados, Paul Ryan, e com o líder republicano no Senado, Mitch McConnell. Fonte: Associated Press.

