Trump se opõe à mudança em regras de debates eleitorais

O presidente americano, Donald Trump, que tenta o segundo mandato, disse nesta quinta-feira que se opõe a uma mudança das regras dos debates eleitorais, após um primeiro duelo verbal caótico com seu adversário, o democrata Joe Biden.

Os organizadores dos debates presidenciais nos Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira, 30, que é necessária uma "estrutura adicional para garantir uma discussão mais ordenada", referindo-se ao desastre da véspera em Cleveland (norte). Mas Trump discorda.

"Por que permitiria que a Comissão de Debates mudasse as regras dos próximos encontros quando ganhei com folga na última vez?", tuitou o presidente, que se declarou vencedor várias vezes, citando pesquisas não identificadas. Já as enquetes feitas pela imprensa americana sugerem o contrário.

Republicanos, democratas e o moderador do primeiro debate, o jornalista Chris Wallace, do canal Fox News, concordaram que o encontro de 90 minutos foi desagradável e descontrolado. "Nunca imaginei que fosse sair dos trilhos dessa forma", disse Wallace ao jornal "The New York Times".

O segundo debate presidencial está programado para 15 de outubro, em Miami, e o terceiro, para o dia 22, em Nashville. Entre as mudanças discutidas para ajudar os moderadores está permitir que os mesmos cortem o microfone dos candidatos para evitar interrupções.

adblock ativo