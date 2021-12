Trump reafirma que muro na fronteira com o México será construído imediatamente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou em sua conta no Twitter que os trabalhos para construção do muro na fronteira com o México irão começar imediatamente. "Muito pode ser feito com o US$ 1,6 bilhão destinado a construir e consertar a fronteira. Os trabalhos começarão imediatamente", escreveu, acrescentando ainda que esse é apenas o montante inicial a ser desembolsado e que "o restante do dinheiro virá".

"Levantar uma grande fronteira, com drogas (veneno) e combatentes inimigos entrando em nosso país, é uma questão totalmente de Defesa Nacional", disse ainda.

Mais cedo, Trump comentou a morte do policial francês que trocou de lugar voluntariamente com um refém durante um ataque terrorista no sudoeste da França, concluindo são necessárias que medidas mais fortes para combater o terrorismo islâmico radical, "especialmente nas fronteiras".

