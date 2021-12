Trump pediu que FBI encerrasse investigação sobre Flynn, diz memorando

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao então diretor do FBI, James Comey, que encerrasse uma investigação federal sobre o ex-assessor de segurança nacional Michael Flynn, em um encontro na Casa Branca em fevereiro, de acordo com uma pessoa próxima a Comey.

Na reunião, o presidente disse a Comey que esperava que ele encontrasse uma maneira de encerrar a investigação do Escritório Federal de Investigação (FBI, na sigla em inglês) sobre Flynn. A informação consta do memorando escrito pelo ex-diretor do FBI que documentou o encontro com o presidente.

"Eu espero que você possa deixar essa passar", disse o presidente a Comey, segundo a fonte familiarizada com o conteúdo do memorando. A existência do documento foi primeiro divulgada pelo jornal The New York Times. De acordo com o jornal, a existência do pedido é a evidência mais clara de que o presidente tentou diretamente influenciar o Departamento de Justiça e o FBI na investigação sobre os vínculos entre membros da campanha de Trump e a Rússia.

Comey não quis discutir com o presidente nenhum detalhe da investigação do FBI sobre Flynn, que deixou o posto em 13 de fevereiro, não muito antes da reunião documentada por Comey em seu memorando, segundo a fonte.

Na semana passada, Trump demitiu Comey abruptamente.

Em comunicado divulgado na noite de terça-feira, a Casa Branca negou a versão dos eventos que consta no memorando. A nota do governo diz que Trump nunca pediu que qualquer investigação fosse encerrada. Um porta-voz do FBI não quis comentar o assunto.

