Trump pede que secretário de Estado da Geórgia 'encontre' votos para reverter vitória de Biden

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou o secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, para que ele "encontrasse" votos suficientes para reverter sua derrota para Joe Biden no Estado. A gravação do telefonema que aconteceu neste sábado, 2, foi revelado pelo jornal norte-americano Washington Post.

Segundo a gravação, Trump disse: “Só quero encontrar 11.780 votos, um a mais do que nós temos. Porque ganhamos o Estado". O presidente ainda implorou para Raffensperger agir e ameaçou-o com vagas consequências criminais se o secretário de Estado se recusasse a prosseguir. A certa altura, alertou que Raffensperger estava assumindo “um grande risco”.

Durante a conversa, Raffensperger e o conselheiro geral de seu escritório rejeitaram as afirmações de Trump, explicando que o presidente está contando com teorias da conspiração desmentidas e que a vitória de Biden com 11.779 votos na Geórgia foi justa e precisa.

Trump rejeitou os fatos. “O povo da Geórgia está com raiva, o povo do país está com raiva”, disse ele. "E não há nada de errado em dizer que você recalculou." Raffensperger respondeu: “Bem, senhor presidente, o desafio que você tem é que os dados que você tem estão errados”.

"Não há como eu perder a Geórgia", disse Trump, uma frase que repetiu várias vezes na ligação. "Não tem jeito. Ganhamos por centenas de milhares de votos.”

O secretário de Estado da Geórgia, a Casa Branca e Mark Meadows não quiseram se pronunciar, mas Trump e Raffensperger protagonizaram uma áspera troca de mensagens no Twitter neste domingo.

Na rede social, o presidente afirmou ter conversado com Raffensperger sobre eventuais irregularidades na votação no condado de Fulton, onde fica Atlanta, e o acusou de “não querer” responder às indagações. O secretário de Estado foi sucinto em sua resposta. “Respeitosamente, presidente Trump: o que você está dizendo não é verdade. A verdade aparecerá.”

Confira o trecho (em inglês) que Trump pede para que secretário 'encontre' votos:

— Dantas | (@Dantinhas) January 3, 2021

