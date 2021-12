Trump faz arrecadação para campanha de reeleição em 2020

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu doadores ricos em um clube privado na Flórida. A recepção chamada de "Trump Victory" tem como objetivo arrecadar fundos para a campanha de reeleição do empresário republicano, em 2020. A reunião também pretendia conseguir doações para o Comitê Nacional Republicano (RNC, na sigla em inglês). As informações são da Agência EFE.

Trump já tinha organizado em janeiro uma recepção para comemorar o seu primeiro ano na Casa Branca, mas o ato precisou ser cancelado devido ao fechamento parcial do Governo por falta de um acordo no Congresso sobre o Orçamento deste ano.

A entrada para “Trump Victory” custou no mínimo US$ 2.700 por pessoa e dava direito a uma recepção com o presidente, seguida dos US$ 25 mil que incluía o citado encontro com Trump mais um lanche para dois com o presidente. Outra entrada de R$ 50 mil incluía, além das atividades citadas anteriormente, uma fotografia com o líder republicano.

Estava previsto que o “lanche” fosse um jantar, mas a programação precisou ser modificada, visto que Trump tinha um exclusivo jantar do clube Gridiron, uma instituição que reúne a elite jornalística e política de Washington, e à qual se ausentou

em 2017.

O presidente norte-americano não arrecadou muito dinheiro em sua primeira campanha eleitoral e agora quer garantir este capital nos próximos meses. Segundo a imprensa local, Trump viajará para a Califórnia em março pela primeira vez desde que

chegou à Casa Branca para liderar um ato de arrecadação de fundos em Los Angeles.

Acredita-se que o líder da nação aproveitará a oportunidade para verificar os protótipos de um possível muro na fronteira com o México.

A intenção de continuar no poder não é novidade. Trump apresentou a documentação para registrar uma campanha cinco horas antes de sua posse presidencial, em 20 de janeiro de 2017.

