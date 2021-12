Trump expulsa mãe de ato porque filho estava chorando

O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, causou polêmica ao expulsar uma mãe e um bebê de um ato de campanha nesta terça, 2, porque a criança estava chorando.

Inicialmente, Trump foi amável com a mãe e disse que gostava de bebês. "Não se preocupe com o bebê. Eu amo os bebês. Escuto um bebê chorar e gosto. Que bebê! Que bebê lindo. Não se preocupe, não se preocupe."

Dois minutos depois, ele mudou de ideia. "Na verdade, eu só estava brincando, você pode tirar esse bebê daqui", disse entre alguns risos e tímidos aplausos.

Trump ainda zombou da mulher. "Eu acho que, na realidade, ela acreditou que eu gosto que haja um bebê chorando enquanto falo. Tudo bem, as pessoas não entendem."

Crítica

Essa não é a primeira vez que ele se envolve em uma polêmica. Trump também foi criticado por conta de sua postua com os pais de um soldado americano muçulmano morto no Iraque.

Depois de ser criticado pelo pai do militar, o republicano ironizou o fato da mãe do soldado, Ghazala Khan, ter ficado em silêncio durante o discurso do marido.

Se você olhar para a mulher dele, ela estava lá em pé. Ela não tinha nada a dizer... Talvez ela não tenha sido autorizada a ter algo a falar. Você me diga."

Ghazala disse que não falou porque não estava em condições emocionais e chamou Trump de "ignorante".

