Trump e Kim protagonizam aperto de mãos histórico

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, deram-se as mãos nesta segunda-feira (terça-feira no horário local), dando início ao primeiro encontro entre líderes dos países na história.

O primeiro aperto de mãos dos líderes durou pouco menos de 15 segundos e foi testemunhado pelos principais veículos de comunicação mundial, que enviaram equipes para a ilha de Sentosa, em Singapura.

Depois desse primeiro contato, os dois líderes seguiram por um corredor acompanhados pelos tradutores oficiais e foram para uma sala, onde se sentaram lado a lado.

Enquanto os fotógrafos e cinegrafistas faziam as imagens oficiais, Trump disse a repórteres: "não tenho dúvidas de que eu e Kim teremos uma relação incrível". O ditador da Coreia do Norte respondeu, dizendo que a cúpula ocorre após eles terem "superado tudo".

adblock ativo