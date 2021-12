Trump diz que este será grande momento na vida de todos os americanos

Enquanto milhares de pessoas protestam nos Estados Unidos contra a eleição do republicano Donald Trump, o presidente eleito publicou há pouco, em sua conta pessoal no Twitter, que "este se provará um grande momento na vida de todos os americanos", enfatizando a palavra "todos" em caixa alta. "Nós vamos nos unir e vamos vencer, vencer, vencer", continuou.

Os protestos contra Trump nos EUA viraram a noite de sexta-feira e continuam no sábado, em várias cidades do país. Em uma delas, Portland, no Estado de Oregon, um manifestante foi baleado por um homem que saiu de um veículo e entrou em confronto com ele, relatou a polícia local.

A polícia disse que a vítima foi levada para um hospital com ferimentos "não fatais" e afirmou que está à procura do suspeito, que aparentemente fugiu em seu veículo após o tiroteio. O confronto ocorreu enquanto os manifestantes atravessavam a ponte do rio Willamette.

O tiroteio seguiu protestos turbulentos na noite de sexta-feira, quando a polícia usou gases lacrimogêneos em resposta a "projéteis ardentes" lançados contra oficiais.

