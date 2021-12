Trump diz que Apple talvez tenha de subir preços e defende 'solução fácil'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu na tarde deste sábado, 8, em sua conta no Twitter, a carta da Apple em que a empresa expõe suas preocupações sobre o impacto da guerra comercial contra os chineses sobre seus produtos. "Os preços da Apple talvez subam por conta das tarifas que estamos impondo à China - mas há uma solução fácil que seria a tarifa ZERO, e na verdade, um incentivo fiscal. Faça os seus produtos nos EUA ao invés da China. Comece a construir fábricas agora. Emocionante!", escreveu o presidente.

O comentário é seguido da expressão #MAGA, em referência ao seu programa 'Make America Great Again' (Faça a América Grande Novamente).

Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China - but there is an easy solution where there would be ZERO tax, and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting! #MAGA