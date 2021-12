Trump diz que Alemanha deve "vastas somas" à Otan

O presidente norte-americano Donald Trump afirmou que a Alemanha deve "vastas somas de dinheiro" para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e que os Estados Unidos deve receber mais para fornecer defesa.

Em um tweet de sua estância na Flórida, onde ele está passando o fim de semana, Trump escreveu que teve uma "GRANDE" reunião com a chanceler alemã Angela Merkel, apesar dos relatos em sentido contrário. Mas ele reiterou sua posição de que a Alemanha precisa cumprir o acordo se quiser continuar a se beneficiar da aliança militar.

Trump escreveu: "Apesar do que você ouviu do FAKE NEWS, eu tive um GRANDE encontro com a chanceler alemã Angela Merkel". E acrescentou: "No entanto, a Alemanha deve ... vastas somas de dinheiro à Otan e os Estados Unidos devem ter pagamento maior pela poderosa, e muito cara, defesa que fornecem para a Alemanha!"

Fonte: Associated Press

adblock ativo