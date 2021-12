Trump declara "missão cumprida" em relação a ataque na Síria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na manhã deste sábado, 14, que o ataque contra alvos sírios relacionados a armas químicas foi "perfeitamente executado". "Não poderia ter tido um resultado melhor. Missão Cumprida!", declarou, em sua conta no Twitter.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

Trump também agradeceu a seus aliados e às forças militares norte-americanas. "Obrigado à França e ao Reino Unido por sua sabedoria e pelo poder de seu excelente exército", afirmou, acrescentando que estava orgulhoso dos militares de seu país, "que em breve serão, depois do gasto de bilhões de dólares totalmente aprovados, os melhores que nosso país já teve. Não haverá nada, nem ninguém, nem perto".

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close!