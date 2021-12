Trump critica a imprensa por divulgar 'pesquisas falsas' e diz que está ganhando

O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou os democratas e a mídia, nesta segunda-feira, por publicarem "pesquisas falsas" que mostram sua rival democrata, Hillary Clinton, liderando.

"O que eles fazem é mostrar essas pesquisas falsas onde eles olham pros democratas, e são pesadamente inclinados aos democratas. E então eles vão colocar em uma pesquisa que nós não estamos ganhando", disse o candidato em Boynton Beach, na Flórida. "A verdade é que eu acho que estamos ganhando", completou.

Trump apontou para uma pesquisa da ABC News, divulgada no domingo, 23, que mostrou Hillary com uma liderança de 12 pontos sobre ele. Em sua conta no Twitter, o republicano disse que sua campanha está ganhando e que a imprensa se recusa a reportar". Fonte: Dow Jones Newswires.

