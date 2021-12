Trump compartilha vídeo de apoiador que elogia 'poder branco'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou neste domingo um vídeo de um confronto entre manifestantes opositores e apoiadores do seu governo em que um homem elogia o "poder branco", antes de apagar a publicação, devido a protestos.

"Obrigado à grande gente do The Villages", tuitou Trump sobre a filmagem. "A esquerda radical não faz nada. Os democratas cairão."

O vídeo, feito, aparentemente, na comunidade de aposentados The Villages, na Flórida, mostra um homem dirigindo um carrinho de golfe com as menções "Trump 2020" e "America First" e gritando repetidamente "Poder branco!" sendo revidado por um manifestante que o chamava de racista.

O presidente americano compartilhou o vídeo pouco depois das 7h30, mas, às 11h, o mesmo já não aparecia em sua conta no Twitter. Segundo a Casa Branca, o presidente não ouviu as referências ao "poder branco". "O presidente é um grande admirador do The Villages. Não ouviu a única declaração feita no vídeo", disse o porta-voz Judd Deere. "O que ele observou foi um grande entusiasmo da parte de seus muitos apoiadores".

Trump foi acusado reiteradamente de aumentar a tensão racial, inclusive em meio aos protestos em todo o país gerados pela morte de George Floyd por um policial, há um mês.

O vídeo da The Villages provocou uma reação imediata nas redes sociais e aliados de Trump foram pressionados a comentar o mesmo em programas de entrevistas nesta manhã. O único senador negro do Partido Republicano, Tim Scott, entrevistado pela rede de TV CNN, classificou as imagens de "ofensivas".

Na mesma emissora, o secretário de Saúde de Trump, Alex Azar, disse que não havia visto o vídeo, nem o tuíte. "Mas obviamente, o presidente, seu governo ou eu mesmo jamais apoiaríamos a supremacia branca ou discriminações de nenhum tipo".

