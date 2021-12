Trump ameaça ex-diretor do FBI demitido por ele

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter nesta sexta-feira, 12, para fazer uma ameaça ao ex-diretor do FBI, James Comey. Ele publicou um post afirmando “esperar que não haja nenhuma fita das conversas entre os dois antes que Comey comece a falar com a imprensa”. A declaração foi feita dois dias depois da decisão que deixou Democratas e Republicanos sem reação.

Quando Trump demitiu Comey, ele afirmou que não tomou essa decisão em benefício próprio e usou como justificativa o fato de ter ouvido do ex-diretor do FBI por três vezes que não estava sendo investigado. A afirmação foi contradita pelo próprio presidente quando ele assumiu, em entrevista a rede de TV NBC News, que “este assunto com a Rússia, Trump e Rússia, é uma história inventada”.

Muitos políticos acharam estranha a decisão de Donald Trump de demitir o diretor do FBI, alegando que isso pode ser uma sinalização de que ele tem algo a esconder. Após o acontecido, casas de apostas dos Estados Unidos afirmaram que cresceu consideravelmente as apostas de que o presidente irá sofrer um impeachment durante o seu mandato.

Adam Schiff, um Democrata integrante do comitê de inteligência do Congresso, afirmou que “se existem fitas que são relevantes para o processo de demissão de Comey, é porque o senhor as produziu e elas deveriam ser enviadas ao Congresso”.

Até o momento, a única declaração feita por James Comey sobre o episódio foi uma carta de despedida aos colegas de FBI divulgada pela imprensa. “Um presidente pode demitir o diretor do FBI por qualquer motivo, ou motivo nenhum. Não gastarei meu tempo falando sobre como a decisão foi tomada e espero que vocês também não façam isso. Foi decididio, e eu ficarei bem”.

Trump e a imprensa

Após o episódio da demissão de James Comey e as diversas versões para justificar a decisão de Donald Trump, o presidente afirmou que pode mudar a forma como as informações são passadas para a imprensa. Ele se mostrou irritado com as informações desencontradas e usou, mais uma vez, sua conta no Twitter para expressar seu descontentamento.

“Talvez o melhor seria cancelar todos os futuros briefings para a imprensa e distribuir as respostas prontas, tudo em prol da precisão”, afirmou o presidente. No dia da demissão de Comey, a Casa Branca emitiu comunicado à imprensa informando o acontecido, mas esse comunicado se mostrou impreciso após o início das declarações e especulações sobre os reais motivos da demissão.

