Vídeo do canal de vídeos Russian Musicbox com trio de gatinhos virou febre na internet. Na chamada para evento musical, os filhotes fazem cover do pianista coreano Yiruma, com a canção "Rivers flows in you".

O material foi publicado no Youtube no dia 25 de outubro e já foi visto por mais de 430 mil pessoas até o fim da tarde desta sexta-feira, 1. O vídeo com os felinos foi gravado num estúdio de música em Moscou. Veja:

Da Redação Trio de gatinhos cantores faz sucesso em portal de vídeo

